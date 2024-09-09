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Yay Burcu (9 Eylül 2024 Pazartesi)

Başak Burcuna geçen Merkür, 26 Eylül 2024 tarihine kadar, kariyer ve statü evinizde başarı için elinden geleni yapıyor olacak Sevgili Yaylar. Yöneticilerinizle fikir alışverişleri yapabilir, bolca proje üretebilirsiniz. Aile büyükleriyle anlaşmak bu dönem daha kolay olabilir. Günün genel havasını yansıtan Ay 20:26’ya kadar Akrep Burcunda sağlıkla ilgili konulara dikkat çekiyor. Ardından Burcunuza geçişiyle beraber daha keyifli olabilir, neşenizin yerine geldiğini görebilirsiniz.

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