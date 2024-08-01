Yengeç Burcu (1 Ağustos 2024 Perşembe)
Günün Yorumu: Ağustos Ayının ilk gününden tüm okurlara merhaba. Güne erken başlayanlar için 05:00 ile 06:20 arası ay boşlukta ve sert etkiler altında olması sebebiyle, bugün sol tarafımızdan kalkmış gibi hissedebiliriz. Dert etmeyin. Sabah 06.21 den itibaren, Ay Yengeç Burcunda yolculuğuna başlıyor ve günümüzü güzelleştiriyor. Ailemizin önem kazandığı, milliyetçilik duygularımızın güçlendiği 2,5 günlük bir süreç bizimle beraber. Öğlen saatleri alacağımız haberler olumlu olacaktır. Tüm işlerimizi kolaylıkla bitirebiliriz. Yorumları, Yükselen Burcunuza göre okumanızı tavsiye ederim.
Gördüğünüz rüyaların etkisiyle güne biraz endişeli başlayabilirsiniz Sevgili Yengeçler. Sabah 06:21 itibarıyla tüm duygu durumunuz değişiyor. Ay, burcunuza girerek gününüzü güzelleştirmek için çabalayacak. Öğlen saatleri günün en verimli zamanları olabilir. Yakın çevrenizden alacağınız haberleri dikkatle değerlendirmeli, hiçbir detayı atlamamalısınız. Gelen teklifler çok karlı fırsatları karşınıza çıkarabilir.
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