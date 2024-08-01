Yengeç Burcu (1 Ağustos 2024 Perşembe)

Gördüğünüz rüyaların etkisiyle güne biraz endişeli başlayabilirsiniz Sevgili Yengeçler. Sabah 06:21 itibarıyla tüm duygu durumunuz değişiyor. Ay, burcunuza girerek gününüzü güzelleştirmek için çabalayacak. Öğlen saatleri günün en verimli zamanları olabilir. Yakın çevrenizden alacağınız haberleri dikkatle değerlendirmeli, hiçbir detayı atlamamalısınız. Gelen teklifler çok karlı fırsatları karşınıza çıkarabilir.

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