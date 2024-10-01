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Yengeç Burcu (1 Ekim 2024 Salı)

Tüm hafta boyunca etkili Su Burçlarında oluşan büyük üçgen açı ile haftanın şanslılarından biri sizsiniz Sevgili Yengeçler. Aşk, para, seyahat ve çocuklar konusunda olumlu gelişmeler sizinle. Hisleriniz sizi yanıltmayacak. Sabah saatlerinde aşırı sinirlenmenize sebep olabilecek haberlere karşı sakinliğinizi korumalısınız. Akşam saatlerinde ise İdeallerinizi gerçekleştirmek isterken farklı yollar denemek yanılgılara sebep olabilir.

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