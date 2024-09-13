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Yengeç Burcu (13 Eylül 2024 Cuma)

Sabah saatleri, her türlü ilişkide kalıcı anlaşmalar yapmak için uygun görünüyor Sevgili Yengeçler. Hukuki süreçlerde beklenen haberler olumlu gelebilir. Kariyerle ilgili güzel başlangıçlar var. Öğlen saatleri ise ev hayatınızda masraf yaratacak gelişmeler olabilir. Aşırı harcamalara dikkat. Akşam saatlerinde ise, alacağınız haberler partnerinizle beraber huzurunuzu yerine getirebilir.

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