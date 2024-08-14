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Yengeç Burcu (14 Ağustos 2024 Çarşamba)

Herkesten gizli alanınızda gerçekleşecek Mars ve Jüpiter kavuşumu iç dünyanızda gerekli motivasyon ve cesarete sahip olduğunuzu söylüyor Sevgili Yengeçler. Önümüzdeki 10 gün boyunca şansınızı kendiniz yaratacaksınız. Bunun yanında, çalışma arkadaşlarınızın veya uzak akrabalarınızın, gizli işleri ve dedikoduları zararınıza çalışabilir. Sağlık konusunda, kontrollerinizi aksatmamalısınız. İlahi güç yanınızda.

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