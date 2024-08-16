Yengeç Burcu (16 Ağustos 2024 Cuma)
Tanımadığınız insanlara karşı temkinli olmanız gereken bir süreç başlıyor Sevgili Yengeçler. Önünüzdeki 10 gün boyunca yolculuklarınız konusunda da azami önem göstermelisiniz. Hukuki işleri olanlar, engellerle karşılaşıp, istedikleri sonuçları almakta zorlanabilirler. İş hayatınızda zorluk çıkarmak isteyenlere karşı sakin kalmak sizin için en iyisi olabilir. Gün boyunca Oğlak Burcunda seyreden Ay, Venüs ile güzel bir açıda bulunacağından ikili ilişkiler konusunda huzura sahip olabilirsiniz.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com