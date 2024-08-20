Yengeç Burcu (20 Ağustos 2024 Salı)
Dün yaşanan Dolunayın sert etkileri bugün de devam ediyor Sevgili Yengeçler. Bir diğer sert etki olan Jüpiter ve Satürn açısı da bugün gerçekleşiyor. Etkisi 10 gün sürecek bu görünümle, kariyer yolunda aldığınız eğitimlerin yetersiz kaldığını düşünebilirsiniz. Başarı için izlediğiniz yollardan vazgeçmek, yeni seçenekler denemek zorunda kalabilirsiniz. Ay ise Balık Burcuna girerek gerekli tüm yenilikler için gerekli desteği sunuyor. Kabullenici bir enerjide olmak işinizi daha kolaylaştırabilir. Seyahatler için planları uygulamaya koymakta zorluklar yaşanabilir.
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