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Yengeç Burcu (21 Ağustos 2024 Çarşamba)

Ağustos ayının en zorlu günlerinden biri daha bugün yaşanacak Sevgili Yengeçler. Uzak akrabalarla ilgili gelişmeler yeni bir bakış açısı geliştirmeniz gerektiğini gösteriyor. Belki de fazla tevazu sahibi olmalısınız. Eğitim ve seyahatlerde aşmanız gereken engeller sizi yıldırmasın. Eş veya ortağınızla anlaşmazlık yaşamamak için aldığınız haberleri iyice anlayıp daha sonra değerlendirmelisiniz. Dedikodulara kulak asmamak sizin için daha faydalı olacak. Kariyer hayatınızda başarı kazanmak için çeşitli eğitimlere katılma gereği duyabilirsiniz.

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