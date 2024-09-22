Yengeç Burcu (22 Eylül 2024 Pazar)
Boğa Burcunda yolculuğunu sürdüren Ay, öğlen saatlerine kadar, sosyal organizasyonlarda keyifli zamanlar vaat ediyor Sevgili Yengeçler. Önemli kararlar alabilir, yeni hedefler belirleyebilirsiniz. 13:24’te ise İkizler Burcuna geçen Ay ile biraz durup, düşünme zamanları 2,5 gün boyunca sizinle. 15:43'te ise Güneş artık Terazi Burcuna geçerek bir ay boyunca ev hayatınız, aile fertleri ve ebeveynlerle ilişkilerinizi ön plana taşıyor. İlgili konularda sorunları çözmek isteyeceksiniz. Keyifli bir Pazar günü geçirmenizi dilerim.
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