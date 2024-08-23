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Yengeç Burcu (23 Ağustos 2024 Cuma)

Üstlerinizden gelen haberler motive edici olacak Sevgili Yengeçler. Arka planda yöneticilerinizin desteklerini hissedebilirsiniz. Kariyer başarılarınızdan dolayı gelirinizin artması, özgüveninizin yerine gelmesi mümkün. Yakın çevreniz, kardeşlerinizle anlaşmak zor olabilir. 15:44’ten sonra Ay boşluk enerjisinde olacağından elinizdeki işleri bitirmekte güçlük yaşayabilirsiniz. İstekleriniz olmuyorsa fazla zorlamayın.

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