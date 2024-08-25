Yengeç Burcu (25 Ağustos 2024 Pazar)
Sabah saatleri kariyer gelirlerinizi artırmak için çok uygun zamanlar Sevgili Yengeçler. Eğitim ve ticaret alanlarında sağlam ve kalıcı adımlar atabilirsiniz. Öğle saatlerinde ise maddi konularda yanılgılara dikkat. Kandırılmalara açık olabilirsiniz. Akşam sosyal olmak ruhunuza çok iyi gelecek. Sosyalleşme anlamında gelen teklifleri değerlendirin. Satış, pazarlama ve iletişimden kazanç elde edebilirsiniz.
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