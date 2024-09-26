Yengeç Burcu (26 Eylül 2024 Perşembe)
Bugün de burcunuzda yolculuğunu sürdüren Ay, hislerinize güvenmeniz gerektiğini söylüyor Sevgili Yengeçler. Akşam saatlerinde maneviyatınızın yüksek olduğu saatler geçiriyor olacaksınız. Dualarınızın kabul olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Günün en önemli gelişmesi ise Merkür Gezegeni Terazi Burcunda yolculuğuna başlıyor. 13 Ekim 2024 tarihine kadar, aile fertleriyle iletişimin güçlendiği zamanlardasınız. Ev, emlak alım satımda kararlar, teklifler alabilirsiniz.
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