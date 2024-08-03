Yengeç Burcu (3 Ağustos 2024 Cumartesi)
Günün Yorumu: Öğlen saatlerine kadar günün en verimli saatleri bizimle olacak. Ev, aile hayatımızda yaşayacağımız gelişmeler memnun edici olabilir. Yaratıcılığımıza ve hislerimize güvenmemiz gereken zamanlar 13:32-14:09 saatleri arasında kısa bir süre Ay boşlukta kaldıktan sonra Aslan Burcuna geçiş yapacak. Belirtilen saatler arasında işlerde yavaşlama ilerleyememe yaşanabilir. Öğleden sonra ise sert enerjiler devrede görünüyor. Ego çatışmaları, gergin ortamlar meydana gelebilir, sakin kalmakta fayda var. Yorumları, yükselen burcunuza göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Günün ilk yarısında şans sizden yana Sevgili Yengeçler. Hedeflerinizi gerçekleştirmek için güç sizinle olacak. Hislerinize güvenmelisiniz. 13:32-14:09 saatleri arası ay boşlukta olacağından işlerinizde ilerleyemediğinizi düşünebilirsiniz. Ardından Ay Aslan Burcuna geçerek gelirler evinizi aydınlatmaya başlıyor. Hesapta olmayan harcamalar veya borçlar gündem yaratabilir. Ego savaşlarından uzak durmalısınız.
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