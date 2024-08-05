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Yengeç Burcu (5 Ağustos 2024 Pazartesi)

Kariyer hayatınızla ilgili gelişmeler bugün memnun edici olacaktır Sevgili Yengeçler. Venüs, iletişim ve yolculuklar evinize geçerek ay sonuna kadar, yakın çevrenizle güzel zamanlar geçirmenizi sağlıyor. Aynı alanda Merkür gerilemesi de başladığı için küslükleri bitirmek için iyi bir süreç. Araç alım, satımı için güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Önceden görüp beğendiğiniz bir araç almak daha verimli olabilir. Akşam saatlerine dikkat. Dostlarınızla aranızın maddiyat yüzünden bozulmasına izin vermeyin.

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