Yengeç Burcu (8 Eylül 2024 Pazar)
Güneş ve Satürn karşıt açısı 5 gün boyunca iletişim sorunları ile yolculuklarda engeller çıkartabilir Sevgili Yengeçler. Kendinizi ifade ederken anlaşılmadığınızı düşünebilirsiniz. Yine de bu durumlardan çıkış yolunu bulmak sizin için çok kolay. Neyse ki Ay, bugün biraz olsun havayı yumuşatıyor. Yaşça büyük, deneyimli insanların tavsiyeleri, hayat görüşünüzde yeni ufuklar oluşturabilir.
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