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Yengeç Burcu (9 Eylül 2024 Pazartesi)

Başak Burcuna geçen Merkür, 26 Eylül 2024 tarihine kadar, kardeşler ve yakın çevrenizle bolca iletişim trafiğini başlatıyor Sevgili Yengeçler. Birçok kısa yolculuk yapabilirsiniz. Zihin dünyanız her zamandan daha verimli ve hızlı çalışacaktır. Sözlerinizle etrafınızı etkileyebilirsiniz. Günün havasını yansıtan Ay ise 20:26’ya kadar Akrep Burcunda, beklenmedik haberleri getirebilir. Ardından Yay Burcuna geçişiyle, çalışma hayatınız ve sağlık konularınızı gündeme getiriyor.

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