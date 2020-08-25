Ak Yatırım’a “Türkiye’nin En İyi İşyeri” ödülü

25 Ağustos 2020

Ak Yatırım'ın İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı şirketi Kincentric’in küesel ölçekte çalışanlarla yaptığı ve işyeri mükemmelliğini ölçümlediği 'Best Employers - En İyi İşyerleri' programı kapsamında, 2019 yılı “Türkiye’nin En İyi İşyeri” ödülünü aldığı bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, Kincentric Best Employers Programı’ndan aldıkları ödül ile duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Her yıl düzenli olarak yapılan, 200’ü aşkın şirketin yer aldığı ve tüm çalışanların katılımıyla sonuçların belirlendiği 2019 Kincentric Türkiye Best Employers Programı’nda 'Çalışan Bağlılığı’nın yanı sıra, 'Çeviklik', 'Bağlı Kılan Liderlik' ve 'Yetenek Odağı' endekslerine göre yapılan değerlendirmelerde “Kincentric En İyi İşyerleri” ödülünü kazandıklarını belirten Erdoğmuş, şunları kaydetti:

"Günümüzde tüm dünyada şirketlerin sürdürülebilir başarısını sağlayan faktörler arasında çalışan bağlılığı ve mutluluğu öne çıkıyor. Bu ödül, çalışanlarımızın işe alım ve sonraki tüm şirket içi yolculuklarında memnuniyetlerini ortaya koyması ve sürdürülebilir rekabet avantajı sağlaması nedeniyle bizim için büyük önem taşıyor. Ak Yatırım olarak çalışan bağlılığı başta olmak üzere, vizyonumuzu net bir şekilde yansıtabilmemiz, yetenekleri şirketimize çekme ve tutundurmada sahip olduğumuz, sürekli geliştirdiğimiz uygulamalarımız ile değişen dünyanın beklentilerine hızla adapte olabilme kabiliyetimiz bu ödülün arkasındaki en değerli kaynaklarımız. Vizyon, misyon ve stratejilerimizin çalışanlarımız tarafından takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi bizim için oldukça gurur verici. Ak Yatırım ailesinin her bir bireyini kutluyor ve teşekkür ediyorum.”