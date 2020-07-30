Aklease'e EBRD'den 40 milyon euro kaynak

30 Temmuz 2020

Türkiye banka dışı finans sektörünün önde gelen kurumları arasında yer alan Aklease, KOBİ’lerin bu dönemdeki kısa vadeli ihtiyaçlarından orta ve uzun vadeli yatırımlarını desteklemeye kadar olan geniş yelpazede kullanmak amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 3 yıl vadeli 40 milyon euro tutarında kaynak sağladı.

"Ekonomimizin itici gücü KOBİ’lerin yanındayız”

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aklease Genel Müdürü Çetin Düz, salgının ilk gününden itibaren müşterileri ve çalışanlarının sağlığını koruyarak, kesintisiz hizmet önceliğiyle çalıştıklarını söyledi.

KOBİ’lerin ülkenin geleceğinde ve kalkınmasında büyük öneme sahip olduğuna dikkat çeken Düz, şunları kaydetti:

"Aklease olarak bu zorlu dönemde de ekonomimizin itici gücü olan KOBİ’lerimizi doğru finansal çözümlerimizle desteklemeye devam ediyoruz. Leasingin avantajlarını doğru finansal modellemelerle müşterilerimize sunarak yatırımların ve ekonominin gelişimine katkı sağlama amacımızla aralıksız çalışıyoruz. Üretim sektörü makine ve ekipmanları, iş-inşaat makineleri, üretim hatları, hava, deniz, kara tüm ulaşım araçları, enerji ve sağlık sektörü ekipmanları gibi yatırım gerektiren tüm projelerde yer alıyor, yatırımın nakit akışına uygun çözümler sunuyoruz. EBRD'den sağladığımız 3 yıl vadeli 40 milyon euro tutarındaki bu yeni kaynak ile pandeminin KOBİ’ler üzerindeki olumsuz finansal etkilerini azaltmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizin her zaman yanlarında olarak, onların finansal ihtiyaçlarında tamamlayıcı güç olma hedefimizle bu zorlu süreçte de KOBİ’lerimizi desteklemeye devam edeceğiz.”