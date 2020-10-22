Aksigorta, riski yapay zeka ile fiyatlandıracak

22 Ekim 2020

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, müşteri deneyimini üst seviyelere taşıyacak bir uygulamayı daha hizmete aldı.

Yapay zekayı tüm iş süreçlerine adapte eden Aksigorta, son kullanıcı açısından önemli bir gelişme olan risk fiyatlandırma süreçlerini de yapay zeke desteği alarak çözümlemeye başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, ilk olarak trafik ve kasko ürünlerinin fiyatlandırmasında yapay zekayı kullanmaya başladıklarını söyledi.

Bu yıl bütün bireysel trafik portföyünü yapay zeke ile fiyatlamaya başlamadıklarını açıklayan Demirel, "Bu Aksigorta’yı Türkiye’de bunu yapan ilk şirket, dünyada da sayılı şirketlerden biri haline getirdi. Öyle ki, IDC CIO Ödülleri’nde ‘Yılın En İyi İş Geliştirme Projesi’ seçildi. Bu ödüllü proje ile artık yapay zekayı trafik ve kasko ürünlerinin fiyatlamasında kullanıyoruz. Özellikle markette çok önemli yeri olan zorunlu trafik sigortalarında yapay zekayla fiyatlama yapıyoruz bunun etkilerini de pazar payımızdaki artışta hemen görmeye başladık. Yapay zeka destekli fiyatlamanın kasko da pilot kullanımına başladık en kısa zamanda da yaygınlaştıracağız. Bu bizi rekabette öne geçirirken müşterilerimize de en uygun ve adil fiyatı vermemizi sağlıyor." dedi.