Anadolu Sigorta, ‘yeni normal’de büyümesini sürdürdü

17 Ağustos 2020

Bu yılın ilk yarısını yüzde 18 büyüme ile kapatan Anadolu Sigorta’nın prim büyüklüğü 3,8 milyar TL oldu. Bu dönemde şirketin net kârı 21 artışla 278 milyon TL’ye, toplam aktif büyüklüğü ise yılbaşına göre yüzde 12 artışla 11 milyar TL’ye ulaştı.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, pandemi sonucu sigortanın önemi ve bu konudaki farkındalığın belirgin şekilde arttığına işaret etti. Yeni normalde hem Anadolu Sigorta hem de sektör olarak pandemi öncesi dönemden daha yüksek bir ivme ile büyüyeceklerini belirten Şencan, bu dönemde sağlık, seyahat, siber güvenlik ve kâr kaybı sigortaları gibi ürünlerin öne çıkacağını aktardı. Sigorta sektörünün, iktisadi faaliyetler içerisinde diğer sektörlerin de yer aldığı bir kesişim noktası olduğunu söyleyen Şencan, “Zorlu geçen birkaç ayın ardından, Haziran ayında gerçekleşen prim üretimlerimizde olumlu yönde bir ivme yakalayarak pandemi dönemindeki prim kayıpları telafi edildi ve yılın ilk yarısında yüzde 18 artış sağlandı. Aynı dönemde hayat dışı sektör de yüzde 15 büyüdü.” dedi.

Yılsonu için yüzde 15-20 büyüme öngörülüyor

Yeni normalin yaşandığı bu dönemde sağlığın önde tutularak, riskleri en aza indirgemenin ve risklere karşı sigorta korumasıyla önlem almanın önemine değinen Mehmet Şencan, şöyle devam etti: “Pandemi dönemi göstermiştir ki; en önemli şey sağlığımızdır ama sahip olduğumuz varlıklar da mutlaka korunmalıdır. Çoğu işletmenin geliri azalmış, hatta gelir elde edememiştir. Böyle bir dönemde oluşabilecek hasarların mali yükü her insanı, her işletmeyi daha da zorlayacaktır. Bu yüzden, bireysel ve kurumsal olarak herkes mutlaka bir sigorta güvencesi altında olmalıdır. Pandemi sonucu sigortanın önemi ve bu konudaki farkındalık belirgin şekilde arttı. Önümüzdeki dönemde, hem Anadolu Sigorta hem de sektör olarak büyümemizi pandemi öncesi dönemden daha yüksek bir ivmeyle sürdüreceğimize inanıyorum. Şirket olarak yılsonu büyüme hedefimizi sektör paralelinde yüzde 15-20 seviyesinde bekliyoruz.”

“Sağlık herkesin birinci önceliği olmaya devam edecek”

Gerek sağlık gerekse ekonomik anlamda bir tehdit olan pandemi sürecinde tüketicilerin yaşam tarzında ve satın alma davranışlarında önemli değişikliklerin yaşandığını belirten Mehmet Şencan, bunun sigorta sektöründe de satın alma davranışlarını etkilediğini söyledi. Şencan, önümüzdeki dönem ilişkin benlentilerini şöyle anlattı: “Başta evden çalışma, uzaktan eğitim gibi nedenler olmak üzere çevrimiçi olma sürelerinin artmasıyla birlikte hem bireyler hem de şirketler için siber güvenliğin daha da ön plana çıkmasıyla siber güvenlik sigortalarında artış yaşanması bekleniyor. Kuşkusuz, sağlık herkesin birinci önceliği. İçinde bulunduğumuz bu süreçte sağlık sigortaları özelinde farkındalık oluştu. Bu farkındalık ile birlikte, sağlık sigortalarına olan ihtiyaç da artacak."

Pandemi sürecinde bireyler için sağlık sigortalarına yönelik toplumsal bilinç artarken, ticari işletmeler açısından da Ticari Alacak Sigortası gibi ürünlerin öne çıktığını söyleyen Şencan, “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ile KOBİ’ler, vadeli alacaklarını, vadesinde tahsil edilmeme riskine karşı güvence altına alabilmekteler. Ürün kapsamında ana amaç, KOBİ’lerin ticari faaliyetlerini etkin ve sürdürülebilir kılmak. Ayrıca sorunlu alacaklarla ilgili hukuki takip işlemlerinin işletme adına sigorta şirketlerince yürütülmesi sayesinde şirket yönetiminin alacak sorunlarını bir kenara bırakarak, asıl faaliyet alanına odaklanmasına yardımcı olmak. Salgının işletmeler açısından yaşattığı olumsuz deneyim, bu sigortaya olan önemi yakın gelecekte daha da arttıracak.” şeklinde konuştu.

“Pandemi sürecinde dijital sigortacılık yükselen bir trend oldu”

Sigorta sektöründe yükselen belirgin trendler hakkında bilgi veren Mehmet Şencan, “Sektörde ürün bazında sağlık sigortası ve hayat sigortasının değeri daha fazla anlaşılmaya başladı. Bu sürecin, kişilerin hem kendileri, hem de aileleri için sağlık sigortası satın alma kararlarına olumlu ölçüde etkisi oldu. Bu dönemde şirket olarak, sigortalılarımızın birçok sigortacılık işlemini dijital hizmet noktalarımız ve müşteri iletişim merkezimiz üzerinden gerçekleştirebilmesini sağladık. Dijital süreçlerimize acentelerimizi de dahil ettik. Satış kanalları bazında duruma baktığımızda, sigorta acentelerinin uzaktan çalışmaya ve dijitalleşmeye hızlı uyum gösterdiğini deneyimledik. Acenteler uzaktan iletişim ile poliçe yenilemelerini yapıp, dijital yollar ile sigortalılarına ulaştırdılar. Bu nedenle, dijital sigortacılık deneyimi de pandemi sürecinde trendi yükselen bir diğer konu oldu.” açıklamasını yaptı.