AvivaSA'nın IT projelerine iki ödül birden

14 Ekim 2020

Sabancı Holding ve Aviva iştiraki AvivaSA, iş yapış şekilleri ve operasyonel süreçlerinde dijitalleşmeyi odağına aldığı iki projesiyle IDC CIO Ödülleri 2020’de "IT Governance” ve “Business Enablement” kategorilerinde üçüncülük kazandı.

Şiketten tarafından yapılan açıklamaya göre AvivaSA, üretim süreçlerinde verimliliği artırmaya yönelik çalışmaların yer aldığı "Sürekli Gelişim Performans Skorkart" projesi ile 3 boyutta gerçekleşen, sürekli iyileştirme amacı çerçevesinde verimsizlik oluşturacak süreçlerin tespiti için veri sağlıyor.

Geçen yıl uygulamaya aldığı “Sales Mobility, Biyometrik İmzalı Kağıtsız Satış Platformu” Bi’ Tıkla Online Satış Projesi ile de AvivaSA, sağladığı teknolojik donanımlar sayesinde müşterilerine hızlı çözüm hizmeti sunuyor. Başvurular için biyometrik imza ile onaylama imkanı sunarak, basılı evraklarla ilerleyen ve ortalama iki gün süren başvuru-onay sürecini, online satışla 10 dakikaya indiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AvivaSA İş Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Fahri Arkan, global dijital trendleri yakından takip ederek süreçlerine eş zamanlı dahil ettiklerini vurguladı. Arkan, “Her zaman müşterileri ve çalışanlarının beklentilerine ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreten bir şirket olarak dijitalleşme konusunu müşteri odaklı bir yaklaşımla, daha kapsamlı bir şekilde operasyonlarımızın içine dahil ettik. Hem müşterilerimize daha iyi hizmet vermek hem de çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak için devreye aldığımız projelerimizle IDC Türkiye’den aldığımız ödüller, bu çabalarımızın karşılığı niteliğinde.” dedi.