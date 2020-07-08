Çinli firmalar ABD borsalarından çekilmeye zorlanıyor

08 Temmuz 2020

ABD Senatosu'ndan Mayıs ayında geçen, ABD Borsalarında listelenen yabancı firmaların ABDli düzenleyiciler tarafından denetlenmesini öngören yasa Çinli firmaları ABD borsalarından çekilmeye zorluyor.

Çin yasalarının Çinli firmaların sadece kendi ülkelerinin denetmenleri tarafından denetlenmesine izin vermesi, ABD borsalarına kote olmuş toplam piyasa değeri 1.1 trilyon dolara ulaşan 194 Çinli firmayı ülkeyi terketmeye zorlayacak.

Çinli firmaların toplam pazar payının yüzde 80'ini oluşturan yaklaşık 20 firma dışında kalanlar firmaların Çin piyasalarına dönmeleri de kolay olmayacak. Firmaların Hong Kong borsalarına kote olmak için ya 5.2 milyar dolar piyasa değeri ya da 1.3 milyar dolar piyasa payı ve yıllık 129 milyon dolarlık satış yapıyor olması gerek. ABD'de borsaya kote olan firmaların sdece yüzde 11'i ilk koşulu karşılarken, daha iyimser olan ikinci seçeneği ise firmaların yalnızca yüzde 22'si karşılayabiliyor.

Geriye kalan Çinli firmalar ise denizaşırı esaret riski altında. Bu firmaların özel sermaye şirketleri tarafından stratejik satın almalarla el değiştireceği tahmin ediliyor.

Çinli firmalar ABD borsalarında sene başından bu yana 1.5 milyar dolar, 2000 yılından bu yana ise 55 milyar dolarlık işlem yaptılar.