DİBS'lerin Euroclear’a erişiminin yolu açıldı

20 Temmuz 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihraç ettiği Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) Euroclear’da takasının gerçekleşebilmesi ve saklamasına ilişkin teknik çalışmaların da tamamlanmasıyla DİBS’lerin bugün itibariyle Euroclear’a erişiminin yolu açılmış oldu.

Bloomberg HT Araştırma Müdürü Cumhur Örnek'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı 09 Haziran 2020’de Devlet İç Borçlanma Senetleri’ne (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile mutabakata varıldığını duyurmuştu.

Aynı gün Euroclear da açıklamasında kurum ile Bakanlık arasında varılan anlaşmanın uluslararası yatırımcıların yerel Hazine tahvili piyasasına daha güçlü erişimini sağlayacağı işaret etmişti.