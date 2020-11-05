OlduBil, hayatın her alanına kolaylık getirmek için geliyor

05 Kasım 2020

Dünyada yaşanan dijital dönüşümün sunduğu fırsatları, 7’den 70’e herkes için erişilebilir kılma ve hayatı kolaylaştırma vizyonu ile bir ‘platform şirket’ olarak kurulan Limak Müşteri Çözümleri A.Ş., ilk markası OlduBil’i kullanıcıların hizmetine sundu.

Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir, OlduBil’i sadece yenilikçi bir finansal ödeme aracı olarak değil, hayatı kolaylaştırmak için pratik çözümler sunan dijital bir müşteri hizmet platformu olarak konumladıklarını söyledi. Özdemir, “Çok hızlı bir biçimde tasarlanarak hayata geçirilen bu platform, günlük hayatımızdaki pek çok işlemi basitleştirip çözüyor. Aynı zamanda kullanıcının lehine anında avantajlar yaratıyor” dedi.

3 yılda 1 milyon kullanıcı hedefi

İlk yıl 100 bin kullanıcı hedeflediklerine dikkat çeken Limak Müşteri Çözümleri Yönetim Kurulu Üyesi Birol Ergüven ise 3 yılın sonunda 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı planladıklarını belirtti. Ergüven, OlduBil’in yakın zamanda devreye alınması planlanan mikro kredi özelliğine de vurgu yaparak, “Burada ne kadar mikrokredi kullanılabileceği konusunda bir limit belirlemedik. Ancak asgari ücret civarında bir tutar olmasını öngörüyoruz” dedi.

Platformda nasıl uygulamalar olacak?

OlduBil kullanıcıları, banka hesapları olmasa bile 7/24 para gönderip alma, tüm işyerlerinde ve internette güvenle ödeme yapma ve anlaşmalı işyerlerinde herhangi bir üst sınır olmadan anında nakit iadesi kazanma gibi avantajlardan yararlanabilecek.

Sadece ad-soyad ve telefon numarası girerek bir dakikadan daha kısa sürede ücretsiz kayıt olunabilen OlduBil mobil uygulaması ile kullanıcılar, Mastercard lisanslı bir sanal karta anında sahip olabiliyor. OlduBil, bu sanal kart ile pandemi döneminde giderek artan internet alışverişleri için de güvenli bir ödeme yöntemi sunuyor.

Yıllık hesap işletim ücreti alınmayan OlduBil ile hesaptaki paranın tüm kontrolü kullanıcının kendisine bırakılırken, arzu eden kullanıcılar, uygulama üzerinden ya da anlaşmalı noktalardan temassız özellikli fiziksel kart talebinde de bulunabiliyor.

OlduBil hesabına 7/24 para yükleyebilen kullanıcılar, cep telefonundan, elektriğe kadar pek çok kurumun faturasını OlduBil uygulamasından ödeyebiliyor. OlduBil ile fatura taksitlendirmek de mümkün. Taksitlendirmeye Limak Enerji faturaları ile başlayan OlduBil, bu hizmeti kısa sürede diğer kurum faturalarını da kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyor.

Mikro kredi özelliği yakında

OlduBil’in öne çıkan diğer bir yenilikçi özelliği mikro kredi ise yakında kullanıcıların hizmetine sunulmuş olacak. OlduBil’in anlaşmalı finansman kuruluşları vasıtasıyla sunacağı mikro kredi sayesinde kullanıcılar, acil nakit ihtiyaçlarını OlduBil uygulaması üzerinden çok hızlı şekilde karşılayabilecekler.