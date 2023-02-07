8 hisse askıya alındı açığa satış durdu
Türkiye dün sabaha karşı Kahramanmaraş ve Gaziantep’te meydana gelen deprem ve pek çok artçı sarsıntı ile yasa boğuldu. Güne deprem haberiyle başlayan Borsa İstanbul gün boyunca satıcılı bir seyir izledi. Borsa İstanbul ve SPK pay piyasalarına yönelik alınan önlemleri duyurdu.
Tüm Türkiye’ye yasa boğan deprem görüntüleriyle güne başlayan piyasalarda gün boyunca ardı ardına tedbir haberleri geldi. Kahramanmaraş’ta dün gece saatlerinde meydana gelen 7,7 ve öğlen saatlerinde meydana gelen 7,6’lık deprem sonrasında güne yüzde 2,36 puan düşüşle başlayan borsada kayıplar gün içinde daha da derinleşti. BIST’te kayıplar dün gün içinde yüzde 4’ü aşarken, özellikle işlem gören çimento şirketlerinin hisselerinde yaşanan yükseliş ise dikkat çekti. Piyasa uzmanları, borsanın tamamen işleme kapatılması gerektiğini söyledi.
Borsa İstanbul ve SPK’dan açıklama
Dün, günün ilk açıklaması Borsa İstanbul’dan geldi. Borsa İstanbul, deprem bölgesinde bulunan 8 şirketin işlem gören paylarının ‘özel durum açıklaması’ yapılana kadar işlem sıralarının durdurulmasına karar verdiğini açıkladı. Hisse senedi piyasası alım satım sistemine ilişkin geçici tedbirler devreye alınırken Borsa İstanbul ve SPK’dan yapılan duyurularda, tedbirler kapsamında açığa satış işlemleri yasaklandı ve yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulandı. Tedbirler kapsamında, açığa satış işlemleri de yasaklandı.
Açıklamada, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcılar ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verildi. Mülkiyetinde payı bulunan yatırımcıların, söz konusu kıymetlerin satışınının sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapılabileceği bildirildi.
8 hissenin işlemleri durduruldu
Borsa İstanbul, deprem bölgesinde bulunan 8 ortaklığın paylarına ait işlem sıralarının, şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin KAP’ta özel durum açıklaması yapılıncaya kadar durdurulmasına karar verildi. Yapılan açıklamada bu şirketler; SASA Polyester, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret, Sanko Holding, Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri, İskenderun Demir ve Çelik, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi, Rubenis Tekstil olarak belirtildi.
Borsa şirketlerinden KAP'a açıklama yağdı
Şirketlerden de gün içinde açıklamalar gelmeye devam etti. SASA Seyhan’da bulunan tesislerinde önemli bir hasar olmadığını duyurdu. Şirket açıklamasında; “Meydana gelen depremde adana Seyhan’da bulunan tesislerimizde önemli bir hasar meydana gelmemiştir. Üretim aynı şekilde devam etmektedir” denildi.
Şişe Cam’dan yapılan açıklamada “deprem bölgesine yakın olan Mersin tesislerimiz de dahil üretim tesislerimizde ve depolarımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır, üretim tesislerimiz faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Gaziantep Islahiye ilçesinde boksit maden sahasında üretim yapan Park Elektrik Madencilik’te yaşanan deprem dolayısıyla üretime ara verildiğini açıkladı.
Aydem Yenilenebilir Enerji şirketinden yapılan açıklamada, depremin etkili olduğu bölgelerde bulunan santrallerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği duyuruldu.
Niğbaş şirketi de Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan üretim tesislerinde herhangi bir hasarın meydana gelmediğini üretimin devam ettiğini bildirdi.
Çemaş şirketi de bağlı ortaklığı BND Elektrik Üretim A.Ş.’nin Kahramanmaraş İli, Andırın ilçesi sınırları içinde faaliyet gösteren Üçgen hidroelektrik santralinde hasar meydana gelmediğini açıkladı.
Bossa da Adana’da bulunan tesislerinde hasar meydana gelmediğini ve üretimin sürdüğünü paylaştı. Ayrıca Borsa İstanbul’da şirketin hisselerinin işleme kapatıldığı açıklanmıştı. Şirket hisselerinin dün saat 12,30’dan itibaren yeniden işleme açıldığı duyuruldu.
Piyasa uzmanları: İşlemlere ara verelim
Tüm Türkiye’yi derinden sarsan 2 büyük depremin ardından Borsa İstanbul’da işlemlerin kapatılmaması piyasa uzmanlarının tepkisini çekti. Konuyla ilgili konuştuğumuz uzmanlar, pay piyasalarında hassas bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde yaşanan bu felaketin ardından borsanın açık bırakılmasını doğru bulmadıklarını ve zaten bunun sonucu olarak borsada satışların daha da derinleştiğini söylüyor.
İşleme kapatılan 8 hisse
SASA (Pay, vadeli işlem sözleşmeleri ve varantlar)
BOSSA
Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Aş.
SANKO
Hateks
İskenderun Demir Çelik
Arsan Tekstil
Rubenis Tekstil