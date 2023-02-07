8 hisse askıya alındı açığa satış durdu

Tüm Türkiye’ye yasa boğan deprem görüntüleriyle gü­ne başlayan piyasalarda gün boyunca ardı ardına tedbir haber­leri geldi. Kahramanmaraş’ta dün gece saatlerinde meydana gelen 7,7 ve öğlen saatlerinde meydana gelen 7,6’lık deprem sonrasında güne yüz­de 2,36 puan düşüşle başlayan bor­sada kayıplar gün içinde daha da de­rinleşti. BIST’te kayıplar dün gün içinde yüzde 4’ü aşarken, özellikle işlem gören çimento şirketlerinin hisselerinde yaşanan yükseliş ise dikkat çekti. Piyasa uzmanları, bor­sanın tamamen işleme kapatılması gerektiğini söyledi.

Borsa İstanbul ve SPK’dan açıklama

Dün, günün ilk açıklaması Borsa İstanbul’dan geldi. Borsa İstanbul, deprem bölgesinde bulunan 8 şir­ketin işlem gören paylarının ‘özel durum açıklaması’ yapılana kadar işlem sıralarının durdurulmasına karar verdiğini açıkladı. Hisse se­nedi piyasası alım satım sistemine ilişkin geçici tedbirler devreye alı­nırken Borsa İstanbul ve SPK’dan yapılan duyurularda, tedbirler kap­samında açığa satış işlemleri yasak­landı ve yatırımcılar tarafından sa­tışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulandı. Tedbirler kapsa­mında, açığa satış işlemleri de ya­saklandı.

Açıklamada, gün içinde açığa sa­tış tuşuna basılmadan yapılan ve ay­nı gün içinde kapatılan pozisyonla­rın da söz konusu yasak kapsamın­da olduğu hususunda yatırımcılar ve yatırım kuruluşlarının bilgilen­dirilmesine karar verildi. Mülkiye­tinde payı bulunan yatırımcıların, söz konusu kıymetlerin satışınının sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapı­labileceği bildirildi.

8 hissenin işlemleri durduruldu

Borsa İstanbul, deprem bölge­sinde bulunan 8 ortaklığın payla­rına ait işlem sıralarının, şirketle­rin depremden ne şekilde etkilen­diklerine ilişkin KAP’ta özel durum açıklaması yapılıncaya kadar dur­durulmasına karar verildi. Yapı­lan açıklamada bu şirketler; SASA Polyester, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret, Sanko Holding, Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri, İskende­run Demir ve Çelik, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi, Rubenis Tekstil olarak belirtildi.

Borsa şirketlerinden KAP'a açıklama yağdı

Şirketlerden de gün içinde açık­lamalar gelmeye devam etti. SA­SA Seyhan’da bulunan tesisle­rinde önemli bir hasar olmadığı­nı duyurdu. Şirket açıklamasında; “Meydana gelen depremde adana Seyhan’da bulunan tesislerimizde önemli bir hasar meydana gelme­miştir. Üretim aynı şekilde devam etmektedir” denildi.

Şişe Cam’dan yapılan açıklama­da “deprem bölgesine yakın olan Mersin tesislerimiz de dahil üre­tim tesislerimizde ve depolarımız­da herhangi bir olumsuzluk bulun­mamaktadır, üretim tesislerimiz faaliyetlerine aralıksız devam et­mektedir” ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep Islahiye ilçesinde bok­sit maden sahasında üretim yapan Park Elektrik Madencilik’te yaşa­nan deprem dolayısıyla üretime ara verildiğini açıkladı.

Aydem Yenilenebilir Enerji şirke­tinden yapılan açıklamada, depre­min etkili olduğu bölgelerde bulu­nan santrallerde herhangi bir olum­suzluk tespit edilmediği duyuruldu.

Niğbaş şirketi de Niğde Organi­ze Sanayi Bölgesi’nde bulunan üre­tim tesislerinde herhangi bir hasa­rın meydana gelmediğini üretimin devam ettiğini bildirdi.

Çemaş şirketi de bağlı ortaklığı BND Elektrik Üretim A.Ş.’nin Kah­ramanmaraş İli, Andırın ilçesi sı­nırları içinde faaliyet gösteren Üç­gen hidroelektrik santralinde hasar meydana gelmediğini açıkladı.

Bossa da Adana’da bulunan tesis­lerinde hasar meydana gelmediğini ve üretimin sürdüğünü paylaştı. Ay­rıca Borsa İstanbul’da şirketin his­selerinin işleme kapatıldığı açıklan­mıştı. Şirket hisselerinin dün saat 12,30’dan itibaren yeniden işleme açıldığı duyuruldu.

Piyasa uzmanları: İşlemlere ara verelim

Tüm Türkiye’yi derinden sarsan 2 büyük depremin ardından Borsa İstanbul’da işlemlerin kapatılmaması piyasa uzmanlarının tepkisini çekti. Konuyla ilgili konuştuğumuz uzmanlar, pay piyasalarında hassas bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde yaşanan bu felaketin ardından borsanın açık bırakılmasını doğru bulmadıklarını ve zaten bunun sonucu olarak borsada satışların daha da derinleştiğini söylüyor.

İşleme kapatılan 8 hisse

SASA (Pay, vadeli işlem sözleşmeleri ve varantlar)

BOSSA

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Aş.

SANKO

Hateks

İskenderun Demir Çelik

Arsan Tekstil

Rubenis Tekstil