ABD borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Dow Jones Endeksi %0,45 düşüşle 33.477,33 puanda, S&P 500 Endeksi %0,43 azalışla 4.002,36 puanda ve Nasdaq Bileşik Endeksi ise %0,44 düşüşle 11.313,96 puanla işlem görüyor. 10 yıllık ABD Hazinesi tahvil getirileri ise %0,0038 düşüşle %3,517 seviyesinde değerleniyor.

Wall Street endekslerindeki düşüşler pazartesi günkü sert yükselişi takip etti. Pazartesi günü teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi %2,01’lik yükselişle borsa rallisine liderlik etmişti. S&P 500 ve Dow Jones endeksleri ise sırasıyla %1,19 ve %0,76 yükselmişti. Üç endeks de iki seans üst üste güçlü bir yükseliş ivmesi yakalamıştı.

Piyasanın ralli yapabileceği çok fazla alan görmüyoruz

Ancak borsalardaki yükselişle bilanço sezonunun zayıf başlamasıyla ve ABD ekonomisinin yavaşladığına dair daha fazla işaretin görülmesiyle sürekliliğini yitirdi. Bazı borsa uzmanları 2023’ün başından bu yana borsalarda görülen yükselişlerin bir dengelenmeye maruz kalmasını bekliyor.

CNBC’nin haberine göre UBS Küresel Servet Danışmanlığı Baş Yatırım Sorumlusu Mark Haefele gün içerisinde müşterileriyle paylaştığı notta, “Özellikle de kurumsal kârların büyümesi üzerindeki baskının devam ettiği yönündeki görüşümüz göz önüne aldığında yakın vadede piyasanın ralli yapabileceği çok fazla alan görmüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Microsoft’un açıklayacağı rakamlar merakla bekleniyor

Habere göre Haefele’nin söz konusu karamsar öngörüsü UBS’in fiyat hedefleriyle de örtüşüyor. Firmanın haziran ve aralık ayları için S&P 500 hedefi sırasıyla 3.700 ve 4.000 puanda. Endeks düşüşlere rağmen yeni güne 4.000 puanın üzerinde başladı.

ABD borsalarında bilanço sezonunun etkileri hissedilmeye devam ediyor. Yatırımcılar yazılım devi Microsoft’un kapanış sonrası açıklayacağı bilanço rakamlarını merakla bekliyor.