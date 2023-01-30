ABD borsaları düşüşle açıldı

ABD borsaları yeni haftaya düşüşle başladı. Ocak ayı rallisi sonrasında yatırımcılar bilanço sezonunun en yoğun haftasına ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) muhtemel faiz artışlarına hazırlanıyor.

Açılışın ardından Dow Jones Endeksi %0,14 düşüşle 33.931,39 puanda, S&P 500 Endeksi %0,59 azalışla 4.046,50 puanda ve Nasdaq Bileşik Endeksi ise %1,12 düşüşle 11.491,48 puanla işlem görüyor. 10 yıllık ABD Hazinesi tahvil getirileri ise %0,0396 yükselişle %3,551 seviyesinde değerleniyor.

Endeksler bu hafta 2023 rallisini test edecek

ABD borsaları ocak ayı boyunca sürdürdüğü borsa rallisini geçtiğimiz hafta da devam ettirdi. Nasdaq Bileşik Endeksi geçtiğimiz hafta boyunca %4,3 yükseldi. S&P 500 ve Dow Jones endeksleri ise sırasıyla %2,5 ve %1,8 artış gösterdi. S&P 500 Endeksi 2023 yılında %5,3 oranında arttı. Endeks geçtiğimiz yılı %19’u zşkın düşüşle bitirmişti.

Endeksler bu hafta 2023 rallisinin test edileceği önemli bir sürece giriyor. Toplamda S&P 500 Endeksi’nin yaklaşık %20 büyüklüğünde olan şirketler bu hafta dördüncü çeyrek bilançolarını paylaşacaklar. Salı günü McDonald’s ve General Motors ile başlayacak bilanço haftası daha sonda Apple, Meta, Amazon ve Alphabet’in bilançosuyla devam edecek.

Hisse senetlerine geri dönüyorlar

ABD Federal Açık Piyasa Komitesi salı ve çarşamba günü toplanacak. Toplantı sonucunda FED’in para politikası faizlerini çeyrek baz puan artırması bekleniyor. Yatırımcılar merkez bankasının enflasyonla mücadelede faiz oranlarını daha ne kadar yükselteceğine dair ipuçları arayacak.

Ancak piyasa çevreleri son bir aydır FED’in faiz artışı dalgasını yavaşlattığından şüpheleniyor ve enflasyondaki düşüş işaretlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte hisse senetlerine geri dönüyor.