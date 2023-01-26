ABD borsaları yükselişle açıldı

ABD borsaları perşembe gününe yükselişle başladı. Yatırımcılar ABD’nin dördüncü çeyrek gayrisafi büyüme rakamlarının beklentileri aşmasını ve son gelen bilanço raporlarını değerlendiriyor.

Açılışın ardından Dow Jones Endeksi %0,37 artışla 33.867,24 puanda, S&P 500 Endeksi %0,78 artışla 4.047,48 puanda ve Nasdaq Bileşik Endeksi ise %1,46 yükselişle 11.478,16 puanla işlem görüyor. 10 yıllık ABD Hazinesi tahvil getirileri ise %0,0301 yükselişle %3,478 seviyesinde değerleniyor.

ABD büyüme rakamlarına odaklandı

Wall Street yatırımcıları yeni günde ABD büyüme rakamlarına odaklandı. ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı dördüncü çeyrek gayrisafi yurtiçi büyüme verileri ABD ekonomisinin yıllık bazda %2,9 oranında büyüdüğünü gösterdi.

Dow Jones anketlerine göre analistler bu oranın %2,8 olmasını bekliyordu. Yine de büyüme rakamı 2022’nin üçüncü çeyreğine göre bir miktar ekonomik yavaşlamayı gösteriyor.

Açılışta %3,7 değer kaybetti

Bilançolar cephesinde ise Tesla’nın paylaştığı güçlü bilanço teknoloji ağırlıklı Nasdaq Endeksi’nin yükselişine yol açtı. Elektrikli otomobil devinin hisseleri %10’un üzerinde yükselişle işlem görüyor. IBM hisseleri ise şirketin bilançosunda beklentileri aşmasına rağmen açılışta %3,7 değer kaybetti.

Havayolu şirketlerinin bilançolarını paylaşıyor. Noel döneminde beklenen satışları gerçekleştiremeyen Southwest ise büyük bir zarar bildirdi. American Airlines’ın bilançosu dört çeyrektir beklentileri aşıyor.

Enerji devi Chevron'un açıklaması etkili oldu

CNBC’nin haberine göre U.S. Bank Kıdemli Yatırım Yöneticisi Bill Northey, “Açık bir şekilde, şu sıralar bilanço sezonunun kalbinden geçiyoruz. Bazı olumlu haberler ve bazı daha az olumlu haberler gördük” ifadelerine yer verdi. Enerji devi Chevron 75 milyar dolarlık hisse geri alım programını açıklamasının ardından %3’ün üzerinde yükselişle işlem görüyor.

Wall Street endeksleri karışık bir hafta geçiriyor. Dow Jones Endeksi 400 puanın üzerinde düştüğü salı gününün ardından geçtiğimiz gün sınırlı bir yükselişle kapanmıştı. Nasdaq ve S&P 500 endeksleri ise geçtiğimiz günü düşüşle bitirmişti.

Yatırımcıların odak noktası ABD Merkez Bankası’nın (FED) bir sonraki para politikası toplantısında 25 baz puanlık daha yavaş bir faiz artışı gerçekleştireceği beklentisi. Beklenen toplantı gelecek hafta şubat ayı başında gerçekleşecek. Yatırımcılarsa, FED’in faiz oranlarını düşürmeden önce daha ne kadar faiz artırmayı planladığına dair ipucu arayacaklar.