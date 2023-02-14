Aracı kurumlar depremzede yatırımcı için harekete geçti: Faiz kolaylığı sağlanacak

Birol BOZKURT

Aracı kurumlar, afetzede yatırımcılar için harekete geçti. Borsa İstanbul’da 10 ildeki 400 bine yakın yatırımcının, aracı kurumlardan kullandığı kredi ve kapatamadıkları işlemler için faiz oranlarında kampanya başlatıldı.

Aracı kurumlar kredili işlemler için ve temerrüde düşen yatırımcılara faiz kolaylığı sağladı. Bazı aracı kurumlar faizlerde yüzde 50 indirim yaparken, bazıları da faiz almayacaklarını duyurdu.

Deprem sonrasında Borsa İstanbul’da işlemleri kapatılmaması sonrasında özellikle afet bölgesindeki yatırımcıların mağduriyetlerine karşı ciddi şikayetler oluşmuştu. Bu yatırımcılar arasında kredili işlem yapan veya açtığı işlemi kapatamadığı için temerrüde düşen binlerce yatırımcı olduğu tahmin ediliyor.

Borsa’da bir yandan işlemlerin pazartesine gününe kadar açılmaması tartışılırken, bir yandan da 6-7 Şubat’taki işlemlerin iptal edilmesi gerektiği konuşuluyor. Bu anlamda geriye dönük kayıplarla ilgili bir çözüm yolu görünmezken, aracı kurumlar bu yatırımcıların mağduriyetlerini bir nebze giderilmesi için faizlerde kampanya başlattı. Aracı kurumlardan gelen açıklamalar şu şekilde:

Ahlatcı Yatırım:

10 ilimizde depremden etkilenen müşterilerimizden Borsa İstanbul’un kapalı kalacağı 15 Şubat 2023 tarihine kadar temerrüt faizi ve kredi faizi tutarlarından %50 indirim yapma kararı almış bulunmaktayız.

Alb Yatırım:

Kredili işlem yapan afetzede yatırımcılarımızın faiz yükünü sıfırlıyoruz. 17 Şubat 2023 Cuma gününe kadar depremden etkilenen 10 ilde ikamet eden ve kredili işlemleri bulunan yatırımcılarımızın hesaplarına işleyecek kredi ve temettü faiz oranı 0 olacaktır.

İnfo Yatırım:

Depremden etkilenmiş 10 ilde kredi kullanan yatırımcılarımızın, Borsa İstanbul’un kapalı kaldığı süre boyunca faiz yükünü azaltmak amacıyla 15 Şubat Çarşamba gününe kadar tahakkuk edecek temerrüt faizi tutarlarında %50 indirim yapılacak.

A1 Capital:

Borsa İstanbul’un kapalı olduğu süre içerisinde oluşacak faiz yükünü azaltmak için depremden etkilenen 10 ilimizde ikamet eden yatırımcılarımıza 15 Şubat 2023 Çarşamba gününe kadar temerrüt faizi uygulanmamasına karar verilmiştir.

Yatırım Finansman:

Deprem bölgesi olan 10 ilimizde ikamet eden yatırımcılarımızdan ay sonuna kadar kredi faizi ve temerrüt faizi alınmayacaktır. Deprem bölgesi dışında ikamet eden diğer yatırımcılar için piyasa açılışına kadar oluşacak temerrüt faizlerinde %50, kredi faizlerinde %25 indirim uygulanacak.

Meksa Yatırım:

10 Şubat 2023 tarihinden piyasa açılana kadar olan süreçte, yatırımcı hesaplarında oluşan kredi faiz oranında %50, 08 Şubat 2023 tarihinden piyasa açılana kadar olan süreçte yatırımcı hesaplarında oluşan temerrüt faiz oranlarında %60 indirim yapılacak.

Trive Yatırım:

Depremden etkilenmiş 10 ilde ikamet eden yatırımcılarımızdan 10-20 Şubat 2023 tarihleri arasında kredi ve temerrüt faizi alınmayacaktır.

Oyak Yatırım:

Depremden etkilenen 10 ilimizde ikamet eden müşterilerimize destek olmak amacıyla Borsa İstanbul’un kapalı kalacağı sürede kredi ve temerrüt faiz oranlarında %50 indirim yapılacak.