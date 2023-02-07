Asya borsaları karışık seyretti
Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin artan belirsizliklerle yön arayışı devam ederken, Çin ekonomisinin hızlandığına ilişkin sinyaller Asya borsalarında satışları sınırladı.
Bölgede bugün Avustralya Merkez Bankası (RBA), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 3,35'e çıkarırken, faiz artışlarının gelecek dönemde de devam edeceği sinyalini verdi.
Japonya'da açıklanan makroekonomik verilere göre, öncü endeks, aralıkta 97,2'ye gerilese de beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 artarak 3.248 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükselerek 2.395 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,5 azalarak 7.504 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi 27.685 puan ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybıyla 132,2'de dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 azalışla 60.273 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 artışla 21.327 puanda seyrediyor.