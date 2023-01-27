Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde yükseldi
Avrupa borsaları kapanışında, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,26 artışla 455,17 puana çıktı. Böylece haftanın son işlem gününü yükselişle tamamlamış oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 artarak 7.765,15, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 değer kazanarak 15.150,03, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 yükselerek 7.097,21 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,83 artışla 26.435,75 puan oldu.
Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıda politika faizini 50 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakarken, buna karşın politika metninde şahin duruşun yumuşayacağı beklentisinin öne çıktığını belirtiyor.