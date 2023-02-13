Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 yükselişle 7.894 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 artışla 7.146 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 primle 9.127 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,23 değer kazancıyla 27.331 puanda bulunuyor.

Cuma günü yüzde 0,5 azalışla günü 1,0680 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yatay seyrediyor.

Analistler, küresel çapta para politikalarına ilişkin belirsizliklerin yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve merkez bankası yetkililerinin açıklamaları ile büyük ölçüde giderilmesinin beklendiğini söyledi.

Ekonomiyi soğutmak için daha fazla faiz artışı yapılması gerektiğine işaret eden ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerin açıklamaları ile nihai faizlerin yüzde 5-5,25 bandının üzerine çıkacağı beklentilerinin güçlendiğini belirten analistler, bankanın gelecek ayki toplantısında faizlerin 25 baz puan artırılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılsa da 50 baz puanlık artırım beklentileri de yüzde 10'luk ihtimalle fiyatlamalara girdiğini kaydetti.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarını daha hızlı artırması gerektiği görüşlerinin dilendirilmeye başlandığını ifade ederek, enerji fiyatları kaynaklı enflasyonist baskıların azalmasına karşın merkez bankaları para politikalarına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın çarşamba günü Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştireceği konuşmanın öneminin arttığını bildirdi.