Cuma günü 4.997,63 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 118,17 puan ve yüzde 2,36 değer kaybederek 4.879,46 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.766,13, en yüksek ise 4.991,68 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,90, hizmetler endeksi yüzde 2,15, teknoloji endeksi yüzde 2,59 ve sanayi endeksi yüzde 1,65 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 14'ü yükseldi, 84'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Tüpraş ve Akbank oldu.

Altının onsu 1.873 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2040 ve dolar/yen paritesi 131,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,8290 liradan, avro 20,2710 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.873 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 yükselişle 80,1 dolardan işlem görüyor.