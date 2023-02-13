Borsa İstanbul'da yabancılar Ocak'ta 674,5 milyon dolar net satış yaptı

Borsa İstanbul, yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, yabancılar Ocak ayında 48 milyar 327 milyon 550 bin 439 dolar tutarında alım yaparken, 49 milyar 2 milyon 67 bin 705 dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Böylece yabancıların net satım işlemleri 674 milyon 517 bin 266 dolar oldu.

Yabancıların toplam işlem hacmi 97 milyar 329 milyon 618 bin 1443 dolar seviyesinde gerçekleşti.