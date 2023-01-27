Borsa İstanbul'dan iki şirkete tedbir kararı: Astor Enerji ve SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri

Borsa İstanbul’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Astor Enerji’ye bir ay süreyle açığa satış yasağı; SDT Uzay Ve Savunma Teknolojileri ve İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na da bir ay süreyle emir paketi tedbiri getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ASTOR.E payları 27/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IDGYO.E ve SDTTR.E payları 27/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir" ifadeleri kullanıldı.

Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsıyor.