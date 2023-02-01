Borsada düşüş sonrası beş hisseye tedbir

Borsadaki düşüş bugün de devam ediyor. Sabah ilk açılışta yükselen borsa dalgalanarak düşüşe geçti. Düşüş 12:51 itibariyle yüzde 1,5 seviyesinde.

Düşüş sonrası Borsa İstanbul’dan beş hisseye tedbir geldi.

Borsa İstanbul açıklamasına göre bir ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı getirilen hisseler şöyle: Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Tiçaret A.Ş. (GESAN), Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE), Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS), Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.(TEKTU).

Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (EUYO) hisse senetlerineyse emir paketi tedbiri kondu.