BVS halka arz oluyor

Kendi sektöründe Türkiye’nin ve bölgenin en büyüklerinden, dünyanın ise sayılı vinç üretim firmalarından Bülbüloğlu Vinç Sanayi (BVS) 1986 yılında Ankara’da faaliyete başladı. Ankara’daki fabrikasında ürettiği ürünleri dünyanın 6 kıtasında 90 ülkeye ihraç eden BVS’nin toplam arz büyüklüğü 356 milyon 500 bin TL, BVS hisselerinin halka arz fiyatı 31 TL olarak açıklandı. Halka arzın yüzde 53’ü bireysel yatırımcılara, yüzde 2’si şirket çalışanlarına, yüzde 25’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 20’si yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Halka arz gelirinin yüzde 40'ı yeni fabrika yatırımlarına gidecek

Altı ay önce Ankara’daki Başkent OSB’de yeni fabrika yatırımına başlayan BVS, 230 milyon TL yatırımla hayata geçecek yeni fabrika ile kapasitesini ve üretimini yüzde 50, istihdamını ise yüzde 30 artırmayı hedefliyor. Halka arzdan sağlanacak gelirin yüzde 40’ını söz konusu yatırımın tamamlanmasında, yüzde 30’unu makine ve teçhizat alımlarında kullanacak olan BVS, halka arz gelirinin yüzde 30’unu ise işletme sermayesine ekleyecek.