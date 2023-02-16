  1. Dünya Gazetesi
  2. Borsa
  3. Canlı Borsa - BIST 100 | Borsa İstanbul'da sert yükseliş sürüyor
Takip Et

Canlı Borsa - BIST 100 | Borsa İstanbul'da sert yükseliş sürüyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 7,29 artışla 5.311,35 puandan başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 360,88 puan ve yüzde 7,29 değer kazanarak 5.311,35 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 8,10 ve holding endeksi yüzde 6,60 yükseldi. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 8,49 ile kimya, petrol, plastik oldu.

BORSA İSTANBUL'U CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Bir haftalık aranın ardından dün işleme açılan Borsa İstanbul'da, hisse geri alımların desteklenmesi başta olmak üzere alınan tedbirlerin etkisi ile BIST 100 endeksi günü yüzde 9,88 değer kazancıyla 4.950,47 puandan tamamladı.

Analistler, açıklanan verilerle merkez bankası para politikalarına yönelik beklenti ve yorumların değişkenlik gösterdiğini belirterek, küresel pay piyasalarında dalgalı seyrin bir müddet daha gündemde kalabileceğini ifade etti.

Yurt içinde alınan tedbirlerin etkisiyle TL varlıklara ilginin sürmesinin beklendiğini aktaran analistler, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının da izlenmeye devam edileceğini söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıktığını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın destek, 5.400 ve 5.450 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa Haberleri

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Sasa'da hisse geri alım kararı

BIST Haberleri

Sasa'da hisse geri alım kararı
Büyüme tahmini değişti

Ekonomi Haberleri

Büyüme tahmini değişti
Bu konularda ilginizi çekebilir
borsa BIST ekonomi finans