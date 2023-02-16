Canlı Borsa - BIST 100 | Borsa İstanbul'da yükseliş sürüyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 artışla 4.972,57 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,10 puan değer kazandı.

Dün 4.950,47 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 360,88 puan ve yüzde 7,29 değer kazanarak 5.311,35 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.965,59, en yüksek ise 5.320,40 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,31 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,22, hizmetler endeksi yüzde 2,13 ve teknoloji endeksi yüzde 3,08 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 22'si yükseldi, 76'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Kardemir (D) ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.835,6 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,84, bileşik getirisi yüzde 11,13 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0700, sterlin/dolar paritesi 1,2060 ve dolar/yen paritesi 133,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,8520 liradan, avro 20,1720 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.835,6 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 azalışla 84,7 dolardan işlem görüyor.