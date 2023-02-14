Halkbank'tan hisse alım limitini artırma kararı

Halkbank geri alım limitlerini artırma kararı aldı.

Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, banka yönetim kurulunun, hissedarlarının yatırımlarının değerinin korunması ve bankamız hisse değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Açıklamada, 3 yıllık süre için; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında, daha önce alımına karar verilen 120 milyon lira nominal hisseye 130 milyon lira nominal hisse ilave olarak toplamda 250 milyon lira nominal hisse (25.000.000.000 adet pay) ve daha önce açıklanan azami 750 milyon lira satış tutarına 1 milyar 500 milyon lira ilave olarak azami 2 milyar 250 milyon lira satış tutarına kadar bankanın Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık paylarının geri alınmasına dair limitlerin artırılmasına karar verildiği ifade edildi.