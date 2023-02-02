İşte Borsa İstanbul'da son durum
Borsa dalgalı seyrine devam ediyor. BIST 100 Endeksi gün içinde yüzde 5’e varan kayıplar yaşarken ikinci seansta kayıplarını toparlayarak artıya geçti
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BIST 100 Endeksi yüzde 5'e varan kayıplar görmesi sonrası toparlanarak günü yüzde 0,50 artışla 4479 puandan tamamladı.
.Gün içinde en düşük 4479 puanı gören endeks sonrasında toparlanarak günü yüzde 0,51 artışla 4737 puandan tamamladı.
Çarşamba günü yüzde 5’e varan kayıplar yaşayan ve devre kesici uygulanan BIST 100 Endeksi Perşembe gününe de kayıpla başladı.
Seans sonuna doğru gelen alımlarla toparlanan borsa kapanışta artıya geçti.