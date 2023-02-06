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Kahramanmaraş depreminin ardından Borsa İstanbul'da son durum

Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününe kayıpla başladı. Piyasalarda Kahramanmaraş merkezli depremin etkileri izlenirken, BIST'te kayıplar yüzde 4’ü aştı. Borsa İstanbul’da işlem gören çimento şirketlerinin hisselerinde yaşanan yükseliş ise dikkat çekti.

Haber Merkezi
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Türkiye yeni haftaya Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve bölgedeki pek çok şehirde yıkıma neden olan deprem felaketiyle başladı.

Can kayıplarının yaşandığı depremin ardından Borsa İstanbul’da açılış seansında kayıplar yaşandı. Saat 11.35 itibariyla kayıplar yüzde 4'ün üzerine çıktı. BIST, şu sıralarda 4.770,23 puandan işlem görüyor.

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Çimento hisselerinde yükseliş

BİST'te 35 hisse yükselirken 394 hisse düştü. Açılışın ardından çimento hisselerinde alım oluşurken diğer hisseler gerileme gösterdi.

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