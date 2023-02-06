KAP'a açıklama yapıldı: Bölgede üretim tesisi bulunan şirketlerde üretim devam ediyor

Kahramanmaraş-Pazarcık ilçesi merkezli ve 10 ili etkileyen 7.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölgede en az 284 kişi hayatını kaybederken, 2 binin üzerinde yaralının olduğu afette çok sayıdaki binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



KAP'a açıklama yapan şirketlerden Sasa Polyester, Adana Seyhan'da bulunan tesislerinde önemli bir hasar meydana gelmediği ve üretimin aynı şekilde devam ettiğini duyurdu.

Çemaş Döküm de bağlı ortaklığı BND Elektrik Üretim'in Kahramanmaraş'taki hidroelektrik santralinde herhangi bir hasar meldana gelmediğini ve üretim faaliyetinin devam ettiğini duyurdu.

Bossa Adana'daki tesislerinde, Niğbaş Niğde Beton da Niğde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesislerinde hasar bulunmadığını ve üretimin devam ettiğini belirtti.