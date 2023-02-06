New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 azalarak 33.874,44 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,41 azalışla 4.119,57 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,85 kayıpla 11.904,41 puana indi.

ABD'de cuma günü açıklanan istihdam raporunda tarım dışı istihdamın 517 binle beklentilerin oldukça üzerinde artmasının ardından para politikasına yönelik beklentiler önemli ölçüde değişirken, pay piyasaları yeni haftaya negatif bir başlangıç yaptı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in martta 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, mayısta 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 70'e yükseldi.

Analistler, piyasalarda artan belirsizliklerin para politikasının geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdığını belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Washington Ekonomi Kulübü'nde yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildiren analistler, Powell'ın konuşmasında Fed'in ekonomiyi soğutmak için mali koşulları daha ne kadar sıkılaştırabileceğine dair ipuçlarının aranacağını aktardı.

Analistler, ABD'li şirketlerin bilanço sezonunun da devam ettiğine işaret ederek, Disney, Chipotle, Dupont ve PepsiCo gibi şirketlerin finansal sonuçlarını bu hafta açıklayacak firmalar arasında olduğu kaydetti.