Sasa'dan depremle ilgili açıklama: Hasar meydana gelmedi
Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem 10 kentte yıkıma neden oldu. Deprem sonrası Borsa İstanbul, 8 şirketin hisselerinde işlemlerin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Bu şirketler arasında yer alan Sasa'dan ilk açıklama geldi.
SASA Polyester, Adana Seyhan'da bulunan tesislerinin depremde önemli bir zarar görmediğini açıkladı.
SASA Polyester'in duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Duyuruda, meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde, Adana Seyhan'da bulunan tesislerde önemli bir hasar meydana gelmediği ve üretime aynı şekilde devam edildiği bildirildi.
KAP'ta yer alan duyuruda, "Depremden etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. SASA olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadeleri kullanıldı.
BIST'in deprem dolayısıyla işlemlerini askıya aldığı şirketler arasında Sasa da yer almıştı.