Şirket kârlılıkları düşecek borsada seçici olma dönemi

Birol BOZKURT

2023’te piyasaları etkileyecek en önemli unsur olarak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ön plana çıkıyor. Enflasyonda düşüşün devam etmesini bekleyen aracı kurumlar, mevduat faizlerinde yaşanan artışın borsaya olan ilgiyi düşürebileceği konusunda uyarıyor. Kurumlar ayrıca Fed ve ECB’nin para politikalarının da yurt içi piyasaların gidişatında önemli bir etki yapabileceğini söylüyor.

Türkiye’de getiri arayışı, şirketlerin 2022 dönem bilançolarının ekonomideki büyüme ve yüksek enflasyon nedeniyle iyi performans göstermeleri yatırımcıları borsaya çeken önemli etkenler oldu. Geçtiğimiz yıl borsaya yeni gelen 1,4 milyon yeni yatırımcıyla 4 milyonu geçen toplam yatırımcı sayısı tarihin en yüksek seviyesine çıktı.

Döviz için yapılan tahminler OVP ile uyumlu

Dolayısıyla yatırımcılar için bu yıl borsada doğru sektörde, doğru hisseye yatırım yapmak her zamankinden daha önemli hale gelecek. Borsanın yeni rakipleri KKM, mevduat ve dolar Aracı kurumlar bu yıl yatırımcılara borsada daha seçici hareket etmeyi tavsiye ederken döviz için yapılan tahminler OVP ile uyumlu. Bugünkü kura göre dolar/TL’de yüzde 30’a yakın bir yükseliş işaret ediliyor. Faiz yatırımcısı ise TL mevduat ve KMM’de bankaların rekabet gücünden faydalanacak gibi duruyor.

6.000 puan ile 7.100 puan arasında değişiyor

Bugünden tahmin yapmak zor olsa da Borsa İstanbul, 2023 yılında yatırım araçları arasında açık ara tek şampiyon olmayacak gibi duruyor. Dolayısıyla borsanın bu yıl alternatif piyasalarda rakipleri çoğalıyor. Endeks, cuma akşam saatlerinde 5.200 puan seviyelerinde hareket ederken aracı kurum raporlarında yıl sonu endeks beklentisi 6.000 puan ile 7.100 puan arasında değişiyor. Bu da yüzde 18 ile yüzde 45’lik bir prime işaret ediyor.

Yeni yıla yüksek volatil bir ortamda başlayan Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta da yatırımcısını üzdü. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri sert hareketlerin yaşandığı haftada ortalama yüzde 5,44 değer kaybetti. Küresel ekonomiye bakış kasvetli değil 2022 yılında dünya ekonomisinde hakim olan konular, ekonomik yavaşlama, yüksek enflasyon ve bununla birlikte yükselen faizler olarak sıralanabilir.

Fed’in şahin adımları gelişmekte olan ülkeler üzerindeki baskıyı azalttı

Ukrayna savaşı bu havanın tetikleyicisi olarak kayda geçti. Küresel makroekonomik görünüm 2022 yılında olduğu gibi kasvetli görünmüyor. Çin ekonomisinin Covid-19 salgınını geride bırakıp yeniden açılması, küresel büyüme ve emtia fiyatlarını artırıcı bir rol oynayabilir. ABD enflasyonu düşerken Fed’in şahin adımları gelişmekte olan ülkeler üzerindeki baskıyı azaltmada etkili oldu.

Ayrıca Avrupa’daki sıcak geçen kış ayları enerji krizi riskini azaltırken bu durum Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine de destek oluyor. Gelişmiş ülke merkez bankaları faiz oranlarında indirime gitmeye şimdilik hazır görünmüyor ve bir süre daha bilanço küçültmeye devam etmeleri bekleniyor. Bu durum, 2023 yılı boyunca ekonomik faaliyeti zorlamaya devam edecek gibi duruyor.

2023 yılında devam etmesi zor görünüyor

Seçim sonrası Ortodoks politikalara dönülür 2022 yılında yaşanan yüksek enflasyon dönemi ve hükümetin ekonomide Ortodoks politikaların terk edildiği mesajlarının ardından düşük faiz, yüksek enflasyon ve reel sektörün düşük faizli kredilerle desteklenmesiyle elde edilen yüksek büyüme ortamının 2023 yılında devam etmesi zor görünüyor. Aracı kurumların ortak beklentisi seçimlerden sonra Ortodoks politikalara dönülmesini yönünde.

Bu durumun hem enflasyonu hem Türk Lirası’nı hem de büyüme rakamlarına nasıl etki edeceği merak ediliyor. Tüm bu politikaların sonucu olarak Türk şirketlerinin 2022’de elde ettikleri karları bu yıl elde etmeleri zor görünüyor.

Bu durumda hisse senedi seçimleri daha önemli hale geliyor. 2023 yılında ihracat ve büyümede yaşanacak düşüşlerin şirketlerin karlılıklarını negatif yönde etkileyeceğini söyleyen aracı kurumlar, havacılık, turizm, telekom, perakende, gıda, enerji, gayrimenkul, otomotiv ve bankacılık sektörlerinin ön plana çıkmasını bekliyor.

Aracı kurumların 2023 öngörüleri

Gedik yatırım: Borsada %18 yükselış beklıyor

Ekonomi 2022’de beklentilerin üzerinde güçlü bir performans sergiledi. Bir önceki yıldan devralınan ivme, enflasyon etkisiyle talebin öne çekilmesi ve dirençli iç tüketim, özellikle yılın ilk yarısındaki güçlü ihracat büyüme ivmesine katkı sağladı.

GSYH büyümesinin 2022’deki 5,0 seviyesinden 2023’te %2,0-2,5 seviyelerine gerileyebileceğini düşünüyoruz. Kredi faizlerindeki gerilemeye karşın, kredi büyümesinde çok kayda değer bir ivmelenme olmaması TL’de son dönemdeki stabilizasyona yardımcı oluyor.

Kısa vadede TL’deki stabilizasyonun korunmasını beklemekle beraber, hızlı mali ve parasal genişlemeye bağlı olarak, ilerleyen dönemde değer kaybı baskısının güçlenebileceğini düşünüyoruz.

Dolar/TL kurunu 2023 sonu için 24,50, yıllık ortalama olarak da 22,70 olarak öngörüyoruz. Kısa vadede TL’deki stabilizasyon korunsa da, orta vadede değer kaybı baskısının sürmesini bekliyoruz. BIST-100 Endeks hedefimizi %18’lik yükselme potansiyeliyle 6000 puan olarak belirledik.

Deniz Yatırım: Yeni normal yüksek enflasyon-yüksek faızdüşük büyüme mı?

2023 yılında 2022’den daha zayıf büyüme bekliyoruz. Seçimlerin takibi, farklı politikaların gündeme gelme olasılığı tartışmalarını ön plana çıkarıyor. Enflasyonda Aralık ayı ile birlikte baz etkisinin devreye girmiş olmasına rağmen yüksek çift haneli seyir birkaç yıl daha devam edebilir.

CDS’in uzun vadeli ortalamalarından uzak seyri devam ediyor. Borsanın negatif reel getiri ortamında alternatif yatırım araçları listesinin ilk sırasında kalmaya yüksek volatilite riski ile bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

BIST 100 endeksi için 12 ay hedef fiyat seviyemiz %42 yükselişle 7100 seviyesini işaret ediyor. 2023’te GSYH’nin %2.5-3.0 aralığında oluşmasını, TÜFE’nin yüksek baz etkisi ile birlikte yılın ilk yarısında hızlı düşüş göstermesini ve %35-40 aralığında kapanış yapmasını, cari işlemler hesabının ise 40 milyar dolar düzeylerinde gerçekleşmesini bekliyoruz.

Yapı Kredi Yatırım: 2022’dekı ayrışmayı 2023’te tekrarlamak zor olacak

Cumhurbaşkanlığı seçimleri, öncesi ve sonrasıyla piyasanın yön arayışında ana belirleyici olacak. 2022’nin ilk yarısında güçlü olan büyüme, ikinci yarısında kredi büyümesindeki yavaşlama ve zayıflayan dış talep nedeniyle yavaşlamaya başladı.

Seçimlerden sonra faiz oranlarının normalleşmesi beklentimiz göz önüne alındığında, yıllık GSYİH büyümesinin 2022'deki tahmini %5'ten 2023'te %3,9'a gerilemesini bekliyoruz. Enflasyonda beklentimiz 2022’ye göre daha düşük olması ancak %40 gibi yüksek seviyelerde kalması yönünde. Önümüzdeki piyasa sürecinin piyasanın seçim anketlerine vereceği tepkilerden dolayı daha dalgalı olacağını düşünüyoruz.

Seçim sonuçlarına göre Türk varlıkları için duruşumuzu tekrar gözden geçireceğiz. 2023 endeksin neredeyse bir bütün olarak yükseldiği 2022 yılının aksine hisse bazlı değerlendirmelerin ve fırsatların çok daha önem arz edeceği bir yıl olacak.

ICBC Yatırım: Borsada alçaktakı meyveler toplandı

2023’ün kilit konularının durgunluk ve kurumsal karlar olması beklenirken, jeopolitik risklerin de süreceği düşünülmektedir. Önemli merkez bankaları faiz oranlarında zirveye ulaşırken, Türkiye faiz indirimleriyle farklı bir politika uyguladı ve enflasyon yakın geçmişin en yüksek seviyelerine ulaştı. Büyü me hedefleyen politika seti seçimlere kadar devam edecek gibi görünüyor.

Yılın ikinci yarısına ilişkin görünüm, olası senaryolara göre değişkenlik gösteriyor. BIST100 için 12 aylık hedef değerimiz 7.000 ve bu da mevcut seviyeden %35 yukarı yön potansiyeline işaret ediyor.

Hisse senetleri, yerli bireysel yatırımcılar için bir enflasyon koruması görevi gördü ve geniş çaplı yeni yatırımcı artışı sağladı. BIST100, gelişmekte olan benzerlerine göre önemli bir iskontoyla işlem görmeye devam ediyor.

Bununla birlikte, BIST100 dolar bazında 10 yıllık ortalamasının %11 üzerinde ve 10 yıllık maksimum seviyesinin %46 altında.

Şeker Yatırım: Getırı arayışları pıyasalara yön vermeye devam edecek

Türkiye 2023 seçim yılına, ekonomi yönetiminin düşük faiz, korunaklı kur, büyümeyi destekleyen politikaları ve yurt dışı enerji fiyatlarındaki artışın da etkisiyle yüksek seyreden enflasyon ile giriyor.

Global enflasyonist baskıların 2023 yılının ikinci yarısında yavaşlamasını bekliyoruz. Buna paralel olarak yurtiçinde de kurlardaki dengeli seyrin korunması durumunda, özellikle yılın ikinci yarısında devreye girmesini beklediğimiz sıkılaştırıcı politikaların da etkiyle enflasyon beklentilerinin iyileşmesini ve buna bağlı olarak da negatif reel getirilerin azalmasını bekliyoruz.

Avrupa ekonomisinde resesyon endişelerinin artması ve TL’nin diğer paralar karşısında değer kaybının yavaşlaması nedeniyle ihracat sektörlerinin zorlanmasını bekliyoruz. Bununla beraber, ekonomi yönetiminin ihracatı destekleyici politikalarına devam etmesinin yanında krediye ulaşmada yaşanacak iyileşme ihracatçı sektörleri destekleyecektir. Seçim döneminde piyasadaki volatilitenin yüksek olabileceği beklentisiyle yatırımcılara seçici olmayı öneriyoruz.