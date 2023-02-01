Ünlü borsa uzmanı Jim Cramer'den yatırım tavsiyesi

Ünlü borsa uzmanı Jim Cramer, bir boğa piyasasında olunduğunu söyleyerek "Bu yüzden dipten satın alın" tavsiyesinde bulundu.

CNBC ekonomisti Jim Cramer Salı günü yatırımcılara piyasanın boğa modunda olduğunu, bu nedenle düşüşlerin düşüşte satın alma fırsatlarını temsil ettiğini söyledi.

S&P 500, güçlü kurumsal kazançlar ve beklenenden daha yumuşak enflasyon verileriyle 2019′dan bu yana en iyi Ocak performansına ulaştı.

Ayı piyasası tam tersi yönde ilerliyor

Cramer, piyasanın güçlü kazanç raporları nedeniyle kazanma kabiliyetinin, daha fazla hareket alanı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Cramer, “Ayı piyasası tam tersi yönde ilerliyor - hisse senetleri açılıyor, sonra değer kaybediyor ve kendinizi aşağılanmış hissediyorsunuz. İyi kazançlar, hedef fiyat indirimlerinden başka bir şey ifade etmiyor” dedi.