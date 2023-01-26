VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 6.014,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün 5.700-6.100 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,1 altında 5.996,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise 6.004,25 puana çıktı.

Analistler, şirket finansal sonuçları ve verilerin ekonomilere ilişkin karışık sinyaller vermesiyle küresel pay piyasalarında yön arayışının sürdüğünü bildirdi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu ve TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de başta büyüme ve yeni konut satışları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 6.050 ve 6.100 seviyelerinin direnç, 5.900 ve 5.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.