Borsa yatırımcıları, dikkat! Dünyanın en çok para kazanan borsacılarının ortak özellikleri

Söz konusu yatırım araçları olduğunda borsa için para kazanmanın hem çok kolay hem çok zor olduğu bir seçenektir, diyebiliriz. Ancak teoride borsada para kazanmak kolay gibi görünse de yatırım yaparken birçok parametreyi göz önünde bulundurmak gerekir. Benjamin Graham ve Warren Buffet gibi borsada ciddi kazançlar elde eden kişiler, hisse alırken veya portföy düzenlemesi yaparken şanstan ve bilgiden öte stratejileriyle başarıya ulaşmışlardır. İşte dünyanın en çok para kazanan borsacılarının ortak özellikleri!

Sabırlı Olmak

Sabır, belki de tüm yatırımcılarda olması gereken en önemli özellik. Birçok borsa dehası, bir şirketten hisse almakla o şirkete ortak olmayı aynı kefeye koyar. Yatırımlarına bakıldığında eğer bir şirket önceki yıllarda düzenli temettü veriyorsa ve ani düşüşü pek de kalıcı değilse dipten hisse almaya devam ederler. Anlık paniğe kapılıp düşüşte olan hisseyi satmak, başarılı yatırımcıların yapmaktan kaçındığı bir durumdur. Burada şirket seçiminde büyük değil, büyüme potansiyeli olan bir şirketten alınan uzun vadeli hisseler yatırımcıyı zenginliğe götürür.

Araştırma Yapmak

Akıllı bir yatırımcı, bir şirketten hisse almadan önce araştırır. Şirketin net kârına, düzenli temettü verip vermemesine ve borcunu ödeyip ödememe durumuna göre analizler yapar. İşi bilerek yapmak her zaman risk oranını azaltır. Mantıkla verilen kararlar, her zaman doğru yolda gitmeye yaklaşmaya yardımcı olur. Bu tarz araştırmalar zor veya yapılamaz gibi gelebilir ancak ufak çaplı yapılan öğrenme amaçlı araştırmalar sayesinde birçok kişi rahatlıkla bu analizleri yapabilir.

Hırsa Yenik Düşmemek

Yalnızca borsa için değil; genel anlamda başarıya ulaşmanın en önemli anahtarlarından biri, işini hırsla inşa etmemektir. Mantığa dayalı bir yatırım stratejisiyle zenginliğe hemen ulaşmak yerine onu adım adım kalıcı hâle getirmek daha önemlidir. Borsada iniş ve çıkışlar hep olabildiği gibi sürekli bir artış da görülebilir. Bunların analizini yapmadan endişeye kapılıp hisse satmak veya yükseliyor diye hisse almak borsada başarılı olmuş insanların stratejisi değildir. Güvenilirliğini kanıtlamış bir şirketin hissesi düşüşe geçtiğinde yatırımcısına daha büyük kazançlar getirebilir.

Risk Dağıtımı Yapmak

Yatırım araçlarında hiçbir zaman kesinlik yoktur, az ya da çok riskli yatırım vardır. Bu nedenle borsada başarılı olan insanların portföyüne bakıldığında çeşitlilik göze çarpar. Tüm paralarını ya sadece borsaya yatırmayıp diğer yatırım araçlarına da paylaştırırlar ya da farklı farklı hisselerden alarak bir havuz oluştururlar. Bu sayede yaşanan bir kayıp, diğer yatırım aracı ya da hisse senedi sayesinde dengelenebilir.