VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 4,7 üzerinde 5.850,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan bir dizi önlemle alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 10 üzerinde 5.588,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yüzde 2,9 yükselerek 5.751,00 puana çıktı.

Analistler, ekonomi yönetimi tarafından alınan tedbirlerle TL varlıklara ilginin sürmesinin beklendiğini kaydederek, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının yakından izlenmeye devam edileceğini bildirdi.

Bugünün veri gündeminde, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıktığını dile getiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.800 ve 6.000 puanın direnç, 5.700 ve 5.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.